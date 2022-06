Il Monza vuole Villar e Borja Mayoral: trattativa con Roma e Real Madrid (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma - Galliani scatenato sulle piste spagnole. L'ad del Monza avrebbe infatti puntato Gonzalo Villar e Borja Mayoral per rinforzare la squadra neo promossa nel campionato di Serie A. Galliani ha ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 giugno 2022)- Galliani scatenato sulle piste spagnole. L'ad delavrebbe infatti puntato Gonzaloper rinforzare la squadra neo promossa nel campionato di Serie A. Galliani ha ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Pinamonti, il discorso è semplice: con tutto il rispetto per il #Monza (molto interessato) almeno per qualche gior… - Sneijderismo : RT @InterHubOff: ???? Pinamonti, il discorso è semplice: con tutto il rispetto per il Monza (molto interessato) almeno per qualche giorno vuo… - Sneijderismo : RT @AlfredoPedulla: #Pinamonti, il discorso è semplice: con tutto il rispetto per il #Monza (molto interessato) almeno per qualche giorno v… - mr_kubra : RT @AlfredoPedulla: #Pinamonti, il discorso è semplice: con tutto il rispetto per il #Monza (molto interessato) almeno per qualche giorno v… - InterHubOff : ???? Pinamonti, il discorso è semplice: con tutto il rispetto per il Monza (molto interessato) almeno per qualche gio… -