Il Monza prepara un altro colpo da novanta: contatti avviati con il Real Madrid! (Di giovedì 23 giugno 2022) Forte della prima storica promozione in Serie A, il Monza di Galliani e Berlusconi sta cercando di rinforzarsi per riuscire a rimanere a lungo nella massima serie. I due, si sa, amano fare le cose in grande e stanno attualmente trattando con grandi nomi tipo Romagnoli, Balotelli e Acerbi. Come riportato da Sky Sport, per l’attacco, il Condor avrebbe sondato il terreno con il Real Madrid per riportare in Italia Borja Mayoral. La punta ha militato per due stagioni alla Roma mettendo in mostra grandi doti da bomber, specialmente prima dell’arrivo di Mourinho. Borja Mayoral Monza Per il Monza si tratterebbe di un colpo sensazionale capace di infiammare una piazza già estremamente fomentata dalla promozione. Lo stesso Borja Mayoral potrebbe giovare del trasferimento: la Serie A è un campionato che ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 giugno 2022) Forte della prima storica promozione in Serie A, ildi Galliani e Berlusconi sta cercando di rinforzarsi per riuscire a rimanere a lungo nella massima serie. I due, si sa, amano fare le cose in grande e stanno attualmente trattando con grandi nomi tipo Romagnoli, Balotelli e Acerbi. Come riportato da Sky Sport, per l’attacco, il Condor avrebbe sondato il terreno con ilMadrid per riportare in Italia Borja Mayoral. La punta ha militato per due stagioni alla Roma mettendo in mostra grandi doti da bomber, specialmente prima dell’arrivo di Mourinho. Borja MayoralPer ilsi tratterebbe di unsensazionale capace di infiammare una piazza già estremamente fomentata dalla promozione. Lo stesso Borja Mayoral potrebbe giovare del trasferimento: la Serie A è un campionato che ...

Pubblicità

ilnapolionline : Il Monza si prepara alla serie A: c'è una suggestione Petagna - - pazzamentejuve : La Juventus prepara il rilancio per Nandez nonostante l’inserimento del Monza negli scorsi giorni. Nella trattativa… - calsciomercato : Il Monza è scatenato sul mercato. La società brianzola si prepara ad acquistare un nuovo portiere. Galliani non ha… - sportli26181512 : #Notizie #Stadi Monza, al via la campagna abbonamenti 2022/23: prezzi e dettagli: Il Monza si prepara alla prima st… - infoitsport : Il Monza prepara tre colpi di altissimo livello -