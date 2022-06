Il Mezzogiorno di fuoco di Di Maio Sabato | a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– A leggere i giornali di questa mattina, i 61 parlamentari che hanno aderito a “Insieme per il futuro”, la nuova formazione ideata da Luigi Didopo l’addio al Movimento 5 Stelle, sono solo l’inizio. Qualcuno di loro, infatti, già fa trapelare che “quota 100” è a portata di mano, con tanto di big come gli ex ministri Lucia Azzolina, Alfonso Bonafede e l’ex sottosegretario Riccardo Fraccaro. Si vedrà. Ma intanto: quando sarà tirata la prima linea di questo primo smottamento? Quando ci sarà il primo appello di chi sta con Die chi rimane con Giuseppe Conte? Come ogni duello che si rispetti, l’appuntamento è per. Undi, evidentemente, non solo per il caldo di questi giorni. Ma anche perchè alle 12 di dopodomani, ...