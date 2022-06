Il male oscuro e l’amore di Bergamo: Ilicic operazione rilancio a Bologna (Di giovedì 23 giugno 2022) Adesso conta soltanto ritrovarsi. Far pace con la propria anima per tornare ad essere il ragazzo che, giocando a calcio, ha reso orgoglioso il popolo sloveno prima di scontrarsi con i propri demoni. Josip Ilicic vuole provare a tornare ad essere un calciatore a tutti gli effetti, dopo essersi lasciato alle spalle un periodo complicato e – soprattutto – delicato. Perché negli ultimi due anni trascorsi all’Atalanta la storia di Ilicic si è trasformata da favola ad incubo, ma in questo caso il calcio non c’entra nulla e, anzi, rappresenta realmente l’opportunità migliore verso il ritorno alla normalità. Sulle sue tracce adesso però c’è il Bologna pronto a tendere una mano al trentaquattrenne, offrendogli la chance di chiudere il capitolo più amaro della sua carriera (e non solo). Ombre post lockdown ANSA/PAOLO MAGNI Josip ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 giugno 2022) Adesso conta soltanto ritrovarsi. Far pace con la propria anima per tornare ad essere il ragazzo che, giocando a calcio, ha reso orgoglioso il popolo sloveno prima di scontrarsi con i propri demoni. Josipvuole provare a tornare ad essere un calciatore a tutti gli effetti, dopo essersi lasciato alle spalle un periodo complicato e – soprattutto – delicato. Perché negli ultimi due anni trascorsi all’Atalanta la storia disi è trasformata da favola ad incubo, ma in questo caso il calcio non c’entra nulla e, anzi, rappresenta realmente l’opportunità migliore verso il ritorno alla normalità. Sulle sue tracce adesso però c’è ilpronto a tendere una mano al trentaquattrenne, offrendogli la chance di chiudere il capitolo più amaro della sua carriera (e non solo). Ombre post lockdown ANSA/PAOLO MAGNI Josip ...

