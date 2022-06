“Il male gli è tornato indietro”, che bordata di Higuain al Napoli! (Di giovedì 23 giugno 2022) L’attaccante dell’Inter Miami, Gonzalo Higuain, ha rilasciato una lunga intervista a Tyc Sports dove ha parlato anche del suo passato in Italia soffermandosi su Juventus e Napoli. Proprio in merito ai bianconeri il Pipita ha parlato così: “Alla Juventus è dove sono stati più esigenti sul peso. Mi facevano foto ogni anno, ma mi piacevo perché sapevo come sarebbe andata a finire… Con 30 gol. A volte tenevo dentro la pancia per le foto”. Inoltre, l’attaccante argentino è stato uno dei pochi ad avere il privilegio di giocare sia con Ronaldo che con Messi, l’argentino ha risposto così: “Sì, e se non sono stato quello che ci ha giocato di più, sono secondo. Se devo scegliere, dico Leo”. Higuain, Dichiarazioni Inoltre ha parlato anche dei migliori allenatori che ha avuto: “I tre allenatori migliori che abbia mai avuto sono stati Sabella, ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 giugno 2022) L’attaccante dell’Inter Miami, Gonzalo, ha rilasciato una lunga intervista a Tyc Sports dove ha parlato anche del suo passato in Italia soffermandosi su Juventus e Napoli. Proprio in merito ai bianconeri il Pipita ha parlato così: “Alla Juventus è dove sono stati più esigenti sul peso. Mi facevano foto ogni anno, ma mi piacevo perché sapevo come sarebbe andata a finire… Con 30 gol. A volte tenevo dentro la pancia per le foto”. Inoltre, l’attaccante argentino è stato uno dei pochi ad avere il privilegio di giocare sia con Ronaldo che con Messi, l’argentino ha risposto così: “Sì, e se non sono stato quello che ci ha giocato di più, sono secondo. Se devo scegliere, dico Leo”., Dichiarazioni Inoltre ha parlato anche dei migliori allenatori che ha avuto: “I tre allenatori migliori che abbia mai avuto sono stati Sabella, ...

Pubblicità

CarloCalenda : Meloni dice madre, cristiana e occidentale, esattamente come Salvini diceva prima gli italiani. Implicitamente sono… - borghi_claudio : L'analisi è semplice: gli autonomi sopravvissuti dopo due anni di agonia e fallimenti a catena dei concorrenti stan… - capuanogio : In pratica, leggendo le ricostruzioni, #Allegri ha trovato #Campos per caso. Però hanno pranzato insieme. Però Alle… - La_Bianconera : «Quando è arrivata la #Juventus non c’era spazio per dubitare. Mai fatto. E nella vita il male torna indietro: vedi… - illicitaeffairs : @exgomtokki mi dispiace mi sono persa gli ultimi aggiornamenti stranamente tra l’altro perfetto wuando parli di jae… -