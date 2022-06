Il lavoro da casa è sempre più smart, gli italiani non vogliono tornare indietro (Di giovedì 23 giugno 2022) BOLOGNA – Il lavoro da casa è sempre più smart e gli italiani non vogliono tornare indietro, pronti a essere valutati per i risultati raggiunti e non per l’orario di lavoro. E’ uno degli aspetti che emergono dalla ricerca ‘italiani e lavoro nell’anno della transizione’ condotta da Fondazione studi consulenti del lavoro e Swg, e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Crisi: italiani sempre più spaventati dal futuro Prorogato al 30 giugno il regime semplificato per attivare lo smartworking Trading online: cosa sono e come si trovano i brokers di ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 23 giugno 2022) BOLOGNA – Ildapiùe glinon, pronti a essere valutati per i risultati raggiunti e non per l’orario di. E’ uno degli aspetti che emergono dalla ricerca ‘nell’anno della transizione’ condotta da Fondazione studi consulenti dele Swg, e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Crisi:più spaventati dal futuro Prorogato al 30 giugno il regime semplificato per attivare loworking Trading online: cosa sono e come si trovano i brokers di ...

Pubblicità

borghi_claudio : Approvata definitivamente la delega fiscale senza catasto patrimoniale (tasse sulla casa) e senza sistema duale (ta… - ItaliaViva : La risposta ai salari bassi non può essere 'ti pago per stare a casa', ma bisogna abbassare le tasse sul lavoro, al… - sepohgih : RT @diegovskij: Svegliarsi la mattina. Mezz’ora di auto per andare a lavorare. 8/9 ore di lavoro. Mezz’ora di auto per tornare a casa. 3 or… - aprildoro : @casa_casala ma tu lo sai cosa sono i contratti nazionali di lavoro? o vieni dammarte? - WinnfieldJuless : @potere_alpopolo ...quale lavoro?...quale dignità?che tempo?....in quale vita?....si sempre e solo diritti....ma i… -