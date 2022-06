Il grande spariglio al centro di Di Maio qui è in cerca d’autore

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 23 giugno 2022) Toc toc. A Milano – almeno per adesso – non c’è nessuno. Trovare dimaiani “per il futuro” che scelgono il ministro degli Esteri, sotto la Madonnina, è molto difficile. A Monza c’è Gianmarco Corbetta, ma è un’altra storia. Neanche tra quelli che dialogano continuamente con Beppe Sala, e da lunghissimo tempo, come Stefano Buffagni e Dario Violi. Quest’ultimo è stato nominato recentemente coordinatore regionale alla fine dell’ennesimo braccio di ferro. Consigliere regionale da due mandati, già candidato presidente contro Attilio Fontana, Violi è un bergamasco che capisce come gira la politica. Ma che ha rischiato di finire immolato sull’altare di Vito Crimi, ex capo politico ad interim del M5s. Crimi da sempre ha condotto una guerra spietata ai “lombardi” del Movimento, e in particolare a Violi e Buffagni. Con quest’ultimo ci furono scintille sulla candidatura di quattro anni fa, e il ...