“Il grande reset del Parlamento”. La certezza di Velardi: si arriverà alla legge proporzionale (Di giovedì 23 giugno 2022) L'attuale fase della politica italiana vede il governo passare indenne un terremoto che ha travolto quella che era la prima forza parlamentare. Per analizzare l'argomento nell'edizione del 23 giugno de L'Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Francesco Magnani, è ospite Claudio Velardi, giornalista e fondatore de Il Riformista: “Il percorso parlamentare, da qui alla fine della legislatura, potrà avere degli incidenti di percorso, però in linea di massima questa legislatura dovrebbe finire nel marzo del 2023. Il problema è come si arriva all'appuntamento elettorale del 2023. Abbiamo un Parlamento del 2018 letteralmente terremotato. Il M5S aveva il 33%, poi Matteo Salvini si è preso il 30% alle europee, poi è salita Giorgia Meloni, il Pd si è spaccato, il M5S si è spaccato…”. “Gli equilibri politico-parlamentari del 2018 - ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) L'attuale fase della politica italiana vede il governo passare indenne un terremoto che ha travolto quella che era la prima forza parlamentare. Per analizzare l'argomento nell'edizione del 23 giugno de L'Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Francesco Magnani, è ospite Claudio, giornalista e fondatore de Il Riformista: “Il percorso parlamentare, da quifine della legislatura, potrà avere degli incidenti di percorso, però in linea di massima questa legislatura dovrebbe finire nel marzo del 2023. Il problema è come si arriva all'appuntamento elettorale del 2023. Abbiamo undel 2018 letteralmente terremotato. Il M5S aveva il 33%, poi Matteo Salvini si è preso il 30% alle europee, poi è salita Giorgia Meloni, il Pd si è spaccato, il M5S si è spaccato…”. “Gli equilibri politico-parlamentari del 2018 - ...

