Il governo stanzia altri tre miliardi per gli sconti sulle bollette (Di giovedì 23 giugno 2022) Con i prezzi del gas che continuano a salire, il governo ha deciso con un nuovo decreto la proroga di altri tre mesi degli sconti sulle bollette di luce e gas, stanziando altri 3,27 miliardi. E con lo stesso provvedimento non solo introduce nuove garanzie a favore delle imprese che effettuano gli stoccaggi, ma prevede anche un nuovo prelievo sugli extraprofitti realizzati da chi importa metano dall’estero, come spiega La Stampa. Si tratta di una misura, la cui aliquota non è stata ancora definita con precisione, che resterà in vigore dal primo luglio fino a tutto marzo 2023 e che servirà ad apportare nuove risorse alla Cassa per i servizi energetici, da cui l’Autorità per l’energia attinge le risorse per assicurare gli sconti a favore ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 giugno 2022) Con i prezzi del gas che continuano a salire, ilha deciso con un nuovo decreto la proroga ditre mesi deglidi luce e gas,ndo3,27. E con lo stesso provvedimento non solo introduce nuove garanzie a favore delle imprese che effettuano gli stoccaggi, ma prevede anche un nuovo prelievo sugli extraprofitti realizzati da chi importa metano dall’estero, come spiega La Stampa. Si tratta di una misura, la cui aliquota non è stata ancora definita con precisione, che resterà in vigore dal primo luglio fino a tutto marzo 2023 e che servirà ad apportare nuove risorse alla Cassa per i servizi energetici, da cui l’Autorità per l’energia attinge le risorse per assicurare glia favore ...

