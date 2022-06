Il futuro di Milinkovic-Savic tra Lazio e le big d’Europa (Di giovedì 23 giugno 2022) Nelle ultime tre stagioni di Serie A chi ha brillato e ha conquistato una notevole fama è sicuramente il numero 21 della Lazio.Il centrocampista serbo, fresco dei suoi 27 anni, ha fatto apprezzare... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 23 giugno 2022) Nelle ultime tre stagioni di Serie A chi ha brillato e ha conquistato una notevole fama è sicuramente il numero 21 della.Il centrocampista serbo, fresco dei suoi 27 anni, ha fatto apprezzare...

Pubblicità

Pall_Gonfiato : #Lazio il futuro di #MilinkovicSavic è sempre in bilico - BetItaliaWeb : ????Scommesse Calciomercato: Juventus-Di Maria in chiusura. Berardi via da Sassuolo e il futuro di Osimhen e Milinko… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Milinkovic aspetta la chiamata giusta, il futuro di Sergej alla #Lazio è in bilico - infoitsport : Milinkovic aspetta la chiamata giusta, il futuro di Sergej alla Lazio è in bilico - andreastoolbox : Milinkovic aspetta la chiamata giusta, il futuro di Sergej alla Lazio è in bilico -