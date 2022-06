Il fondatore del WWF: “L’ultima volta che ho fatto la doccia ero giovane” (Di giovedì 23 giugno 2022) Fulco Pratesi, 87 anni, decano dell’ambientalismo italiano e fondatore del WWF di cui oggi è presidente onorario, illustra al “Corriere Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di giovedì 23 giugno 2022) Fulco Pratesi, 87 anni, decano dell’ambientalismo italiano edel WWF di cui oggi è presidente onorario, illustra al “Corriere Perizona Magazine.

Pubblicità

ilfoglio_it : C'è l'estradizione da Londra per Julian Assange. Se è davvero un protettore della trasparenza, il fondatore di Wiki… - papel61 : RT @PMO_W: In sintesi, sul campo economico e militare, la guerra la stanno vincendo la Russia e UK (più degli US), la stanno perdendo tutt… - mrcll0s1 : @GianzDav @Simoneristori5 ecco xche la maggioranza dell'assmbl sn membri del prt comun. E' un partito che ha un sig… - mffashion_com : Pierre Cardin, uno special event il 2 luglio per il centenario del fondatore - MilanPress_it : Smacco alla memoria del fondatore del #Milan -