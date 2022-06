Il film Elvis ha una carica erotico-dionisiaca che lo rende irresistibile (Di giovedì 23 giugno 2022) Elvis The King, Elvis il rock in persona ma anche Elvis The PElvis. La leggenda musicale, che Baz Luhrmann fa rivivere ora al cinema attraverso il corpo, la voce e l'interpretazione di un giovane Austin Butler, è diventata tale anche per il modo in cui si muoveva durante le sue performance. Per molti le sue esibizioni con la scossa alle gambe e i suoi versi serviti con ancheggiamento sono addirittura la parte più importante della sua iconografia e forse anche della sua rivoluzione, che è stata anche sessuale. Visto lo sgomento e la censura subita, lo è stata pure ante litteram, prima che scoppiasse un movimento per l'emancipazione del desiderio più grande e consapevole. Elvis è stato miccia e scandalo e gliene siamo ancora tutti grati. Certo, vedere che effetto faceva nei filmati di ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 23 giugno 2022)The King,il rock in persona ma ancheThe P. La leggenda musicale, che Baz Luhrmann fa rivivere ora al cinema attraverso il corpo, la voce e l'interpretazione di un giovane Austin Butler, è diventata tale anche per il modo in cui si muoveva durante le sue performance. Per molti le sue esibizioni con la scossa alle gambe e i suoi versi serviti con ancheggiamento sono addirittura la parte più importante della sua iconografia e forse anche della sua rivoluzione, che è stata anche sessuale. Visto lo sgomento e la censura subita, lo è stata pure ante litteram, prima che scoppiasse un movimento per l'emancipazione del desiderio più grande e consapevole.è stato miccia e scandalo e gliene siamo ancora tutti grati. Certo, vedere che effetto faceva neiati di ...

sentieriselvagg : Tra le uscite della settimana il film (per noi) più bello in assoluto è Elvis. Ma non trascurate I giovani amanti e… - _y_elena : sto andando a vedere con mia nonna il nuovo film di elvis e niente piango lei è una sua grandissima fan da un sacco di anni - h96wayf : voglio andare a vedere il film di elvis presley - andreafrancesco : RT @badtasteit: La recensione di #Elvis, il film di #BazLuhrmann con #TomHanks che segna il ritorno del regista ai massimi livelli del suo… - fbm_charlie : Ascoltando la diretta di ieri di @theworstcaffe mi sono ricordato che ieri, mentre vedevo Elvis ho scambiato per tr… -