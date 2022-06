“Il contratto che vorrei”, CIMO organizza 4 incontri online con iscritti (Di giovedì 23 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Quattro incontri online per affrontare con gli iscritti le principali criticità dei medici dipendenti del SSN e formulare proposte concrete da introdurre nella piattaforma contrattuale della Federazione CIMO-FESMED. L’iniziativa del sindacato CIMO, aperta a tutti gli iscritti della Federazione, sarà l’occasione per un confronto serrato e vivace sui principali capitoli contrattuali, volto a trovare risposte adeguate a superare il disagio della categoria. “Le evidenti difficoltà che i medici dipendenti hanno affrontato negli ultimi due anni e mezzo, ovvero da quando è stato firmato l’ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, ci impongono di dare voce a tutti gli iscritti, e non solo a chi ricopre un ruolo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Quattroper affrontare con glile principali criticità dei medici dipendenti del SSN e formulare proposte concrete da introdurre nella piattaforma contrattuale della Federazione-FESMED. L’iniziativa del sindacato, aperta a tutti glidella Federazione, sarà l’occasione per un confronto serrato e vivace sui principali capitoli contrattuali, volto a trovare risposte adeguate a superare il disagio della categoria. “Le evidenti difficoltà che i medici dipendenti hanno affrontato negli ultimi due anni e mezzo, ovvero da quando è stato firmato l’ultimocollettivo nazionale di lavoro della categoria, ci impongono di dare voce a tutti gli, e non solo a chi ricopre un ruolo ...

Pubblicità

romeoagresti : Confermato: #Montero ha firmato il contratto che lo porterà a guidare l’U19 della #Juventus // Confirmed: Montero h… - claudioruss : Falso in bilancio è la principale ipotesi investigativa che ha condotto la Guardia di Finanza a sequestrare il cont… - GiovaAlbanese : #DelliCarri giocherà la prossima stagione con la maglia del #Como: contratto in scadenza con la #Juventus, che non… - settecoppeotto : RT @_LordJack: Su Maldini-Massara fare il tuttapposter sarebbe ridicolo. Questi hanno il contratto che scade tra 7 giorni e ancora non è st… - dukana2 : RT @giuliocavalli: Io ogni mattina leggo i giornali e rimango basito per l'assenza di notizie sulle persone che non arrivano a fine mese, n… -