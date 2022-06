Il Consiglio europeo affronterà il tetto al prezzo del gas voluto dall’Italia (Di giovedì 23 giugno 2022) L’adesione dell’Ucraina all’Ue e il tetto al prezzo del gas. Saranno principalmente questi i temi centrali durante il Consiglio europeo. “Alla luce dell’uso del gas come arma da parte della Russia il Consiglio europeo invita la Commissione a proseguire i suoi sforzi, nell’ottica di assicurare la fornitura di energia a prezzi accessibili”, così i capi di Stato e di governo che si sono riuniti a Bruxelles: il passaggio è stato inserito inserito nella bozza di conclusioni. Il messaggio arriva forte e chiaro soprattutto all’Italia che in questi giorni aveva lavorato per fare sì che il riferimento fosse incluso nelle dichiarazioni finali. La proposta italiana di un prezzo massimo per il gas naturale sarà dunque al centro delle discussioni europee. Al ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) L’adesione dell’Ucraina all’Ue e ilaldel gas. Saranno principalmente questi i temi centrali durante il. “Alla luce dell’uso del gas come arma da parte della Russia ilinvita la Commissione a proseguire i suoi sforzi, nell’ottica di assicurare la fornitura di energia a prezzi accessibili”, così i capi di Stato e di governo che si sono riuniti a Bruxelles: il passaggio è stato inserito inserito nella bozza di conclusioni. Il messaggio arriva forte e chiaro soprattutto all’Italia che in questi giorni aveva lavorato per fare sì che il riferimento fosse incluso nelle dichiarazioni finali. La proposta italiana di unmassimo per il gas naturale sarà dunque al centro delle discussioni europee. Al ...

