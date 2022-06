(Di giovedì 23 giugno 2022) Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ediun accordo per facilitare le operazioni dio agli atleti impegnati per eventi e gare. La notizia è stata ufficializzata nella giornata di oggi, giovedì 23 giugno, con un comunicato pubblicato sul sito del. Grazie a questa partnership verranno ottimizzate e velocizzate tutte le procedure aeroportuali per garantire aglie al relativo staff il massimo del comfort e del relax durante ilo. Ilnello specifico avrà il compito di fornire ad ADR i nominativi delle squadre in transito con tutti i relativi dettagli riguardo ai voli, rendendo in questo modo molto più semplice il passaggio. Tanta la soddisfazione da ambo le parti: “di ...

Pubblicità

OA Sport

Il gestore deglidi Roma Fiumicino e Roma Ciampinodi Roma e ilhanno siglato un accordo di collaborazione per realizzare facilitazioni nelle operazioni di viaggio in aeroporto per gli atleti impegnati in eventi e gare. L'accordo ...ROMA " Siglato un accordo di collaborazione tradi Roma e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano () per facilitazioni delle operazioni di viaggio in aeroporto per gli atleti impegnati in eventi e gare. Con questa partnership, infatti,... Il CONI e Aeroporti Di Roma siglano l'accordo: viaggi più agevolati per gli azzurri Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e Aeroporti di Roma siglano un accordo per facilitare le operazioni di viaggio agli atleti impegnati per eventi e gare. La notizia è stata ufficializzata nella ...segretario generale del Coni alla conferenza stampa di presentazione tra il Coni e Aeroporti di Roma al Gate E11 dell’Aeroporto di Fiumicino con la delegazione azzurra in partenza per i Giochi del ...