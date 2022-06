Il cinema nigeriano si reinventa e punta allo streaming

(Di giovedì 23 giugno 2022) In Nigeria l’industria delsta cambiando e fornendo nuove opportunità di formazione. Ne parla «Le Monde» in un articolo dedicato ai nuovi corsi gratuiti – finanziati dStato di L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

LA NAZIONE

... Nastro d'Argento al cast Uno dei maggiori successi delitaliano di questa stagione, ... Fela si è scagliato contro il governo dittatorialedegli anni '70 e '80, promuovendo la politica ...... Farhad Bitani, scrittore ed educatore afghano e Robinson Ambrose, giornalista, rifugiato ... il Goethe Institut, l'associazione "Macs - Mecenati per l'arte, per il, per lo sport" e con ... Usura & spaccio di eroina a Perugia, 4 arresti compreso il 'Padrone della città' Sceneggiato, diretto e prodotto da donne, Binti racconta un paese che sta riscrivendo la sua storia grazie anche alle sue protagoniste. Leggi ...