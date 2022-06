Il Canada mette fuori legge la plastica usa e getta (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Il governo canadese ha annunciato che vieterà la produzione, l’importazione e la vendita di prodotti in plastica usa e getta, come cannucce, posate e sacchetti. I primi divieti entreranno in vigore da dicembre, mentre per quanto riguarda la vendita si partirà da fine 2023, per dar tempo alle aziende di esaurire le scorte. Queste scelte sono state rese possibili anche grazie al fatto che, l’anno scorso, il governo canadese ha incluso gli oggetti di plastica tra i materiali tossici nella sua legge sulla protezione ambientale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Il governo canadese ha annunciato che vieterà la produzione, l’importazione e la vendita di prodotti inusa e, come cannucce, posate e sacchetti. I primi divieti entreranno in vigore da dicembre, mentre per quanto riguarda la vendita si partirà da fine 2023, per dar tempo alle aziende di esaurire le scorte. Queste scelte sono state rese possibili anche grazie al fatto che, l’anno scorso, il governo canadese ha incluso gli oggetti ditra i materiali tossici nella suasulla protezione ambientale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

