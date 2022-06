'Il Bayern vuole Cristiano Ronaldo per sostituire Lewandowski' (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Bayern Monaco pensa a Cristiano Ronaldo . Il club tedesco, secondo quanto riportato da As, è a caccia di un attaccante che sostituisca (in campo e da un punto di vita mediatico), Lewandowski , ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 giugno 2022) IlMonaco pensa a. Il club tedesco, secondo quanto riportato da As, è a caccia di un attaccante che sostituisca (in campo e da un punto di vita mediatico),, ...

Pubblicità

sportli26181512 : 'Il Bayern vuole Cristiano Ronaldo per sostituire Lewandowski': Secondo As, il club tedesco starebbe pensando al po… - napolista : As: il Bayern vuole Cristiano Ronaldo per sostituire Lewandowski Il portoghese vuole lasciare il Manchester United… - AConan_Doyle : Il Bayern Monaco insiste fortemente per Laimer Ricambiato dal giocatore che vuole lasciare il Lipsia - Dario59452333 : @Marco562017 @Aurix957 @romeoagresti @GoalItalia In parte per il campionato in cui giochiamo, in parte per motivi e… - PaliilaP : @AmalaTV_ Resta solo il Torino, si svegliasse pure lui che il Bayern Monaco non lo vuole -