«I panda non sono reali» è l’ultima teoria del complotto che decolla su TikTok

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 23 giugno 2022) Un tempo toccò agli uccelli, dopo una polemica nel segno della parodia a cui alcuni hanno dato realmente credito. E oggi, non seguendo questa dinamica (almeno all’apparenza) sui social network si parla insistentemente di unadelche afferma: inon esistono, nonanimali. Questo tipo di narrazione è molto diffusa sue, ovviamente, non ha alcun elemento reale a sostegno, Ma la condivisione di tutto ciò da parte di creator molto seguiti in tutto il mondo ha aperto la gabbia della cospirazione. LEGGI ANCHE > L’agenzia governativa Usa che sta al gioco e entra nelfake degli uccelli che non esistono Un vero e proprio zoo che arriva a poche settimane da un’altra assurdaportata all’attenzione dei ...