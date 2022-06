I nuovi stadi per Roma e Lazio in arrivo: Lotito vuole il Flaminio, i giallorossi a Pietralata (Di giovedì 23 giugno 2022) La Roma e la Lazio vanno verso un accordo con l’amministrazione capitolina per uno stadio di proprietà. E mentre i biancazzurri vogliono il Flaminio, per i giallorossi c’è l’opzione Pietralata. L’edizione Romana di Repubblica fa sapere oggi che il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato ricevuto lunedì in Campidoglio dal sindaco Gualtieri per parlare dei dossier aperti. Della struttura disegnata da Antonio e Pier Luigi Nervi per le Olimpiadi del 1960 la Lazio vuole fare un impianto moderno e polifunzionale. Negozi, ristoranti e museo dei biancocelesti con una concezione all’inglese. L’alternativa rimane i terreni sulla Tiberina di proprietà del presidente. Per la Roma invece ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 giugno 2022) Lae lavanno verso un accordo con l’amministrazione capitolina per unoo di proprietà. E mentre i biancazzurri vogliono il, per ic’è l’opzione. L’edizionena di Repubblica fa sapere oggi che il presidente dellaClaudioè stato ricevuto lunedì in Campidoglio dal sindaco Gualtieri per parlare dei dossier aperti. Della struttura disegnata da Antonio e Pier Luigi Nervi per le Olimpiadi del 1960 lafare un impianto moderno e polifunzionale. Negozi, ristoranti e museo dei biancocelesti con una concezione all’inglese. L’alternativa rimane i terreni sulla Tiberina di proprietà del presidente. Per lainvece ...

Pubblicità

Open_gol : A breve l’annuncio dei Friedkin per l’opera. I biancazzurri verso la riqualificazione della vecchia struttura - IlTorinista : @1Dovahkiin @MassimoTorino76 Ha usato il Toro per visibilità per farsi conoscere,nessuno sapeva chi fosse prima del… - MGaiaschi : @paolobocciarel1 @MaoistiN @SerieA Serie A a 18 squadre, o anche a 16, aiuto della Lega per stipulare appositi fina… - paolobocciarel1 : @MGaiaschi @MaoistiN @SerieA Il valore della serie A è crollato. Non frega nulla a nessuno, tant'è che ancora oggi… - caleee12 : @NandoPiscopo1 @elliott_il @LeviAck8_ @dello__98 @TheLastDuivel @ildumba Perché continui con sta cosa dello scudett… -