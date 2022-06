I Duran Duran agli Uffizi di Firenze prima del concerto a Lido Di Camaiore (Di giovedì 23 giugno 2022) Una visita inevitabile, quella dei Duran Duran agli Uffizi di Firenze prima del live che si terrà questa sera, giovedì 23 giugno, a Lido Di Camaiore nel contesto del festival La prima Estate. I Duran Duran agli Uffizi di Firenze La visita dei Duran Duran agli Uffizi di Firenze ha avuto luogo ieri, mercoledì 22 giugno, sotto la guida esperta del direttore Eike Schmidt. La delegazione della band britannica era composta dal batterista John Taylor e dal tastierista ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) Una visita inevitabile, quella deididel live che si terrà questa sera, giovedì 23 giugno, aDinel contesto del festival LaEstate. IdiLa visita deidiha avuto luogo ieri, mercoledì 22 giugno, sotto la guida esperta del direttore Eike Schmidt. La delegazione della band britannica era composta dal batterista John Taylor e dal tastierista ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Maratona Duran Duran alla Galleria degli Uffizi. I padrini del synth pop anni 80, in questi giorni in Toscana per u… - SkyTG24 : Firenze, i Duran Duran agli Uffizi: John Taylor e Nick Rhodes visitano la Galleria - infoitcultura : Delia Duran su Alex Belli ammette: “Amiamo entrambi le donne” - tuttopuntotv : Delia Duran su Alex Belli ammette: “Amiamo entrambi le donne” #GFVip6 #GFVip #alexbelli #deliaduran - Giusicor : RT @Agenzia_Ansa: Maratona Duran Duran alla Galleria degli Uffizi. I padrini del synth pop anni 80, in questi giorni in Toscana per una dat… -