I bookmakers ne sono certi: Cody Rhodes è il favorito per la vittoria al Royal Rumble match (Di giovedì 23 giugno 2022) Mancano all’incirca sei mesi da uno degli eventi piu’ attesi dai fan della WWE, Royal Rumble, ma in questi giorni è già iniziato il conto alla rovescia per scoprire chi sarà il vincitore della rissa reale. Sappiamo tutti che Cody Rhodes ha avuto un infortunio al pettorale è stara diverso tempo ai box per recuperare. Attualmente non si sa con certezza quando avrà l’ok per tornare sul quadrato ma i bookmakers hanno intenzioni diverse. Per loro è lui il favorito numero uno. Le quote Stando alle quote del sito statunitense BetOnline, Cody è lo strafavorito con una quotazione bassisima, 5/4. Al secondo posto c’è The Rock con un corposo 11/2. La terza posizione la codividono Big E e Reigns con un 8/1. Becky è invece la favorita per la rissa ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 23 giugno 2022) Mancano all’incirca sei mesi da uno degli eventi piu’ attesi dai fan della WWE,, ma in questi giorni è già iniziato il conto alla rovescia per scoprire chi sarà il vincitore della rissa reale. Sappiamo tutti cheha avuto un infortunio al pettorale è stara diverso tempo ai box per recuperare. Attualmente non si sa con certezza quando avrà l’ok per tornare sul quadrato ma ihanno intenzioni diverse. Per loro è lui ilnumero uno. Le quote Stando alle quote del sito statunitense BetOnline,è lo stracon una quotazione bassisima, 5/4. Al secondo posto c’è The Rock con un corposo 11/2. La terza posizione la codividono Big E e Reigns con un 8/1. Becky è invece la favorita per la rissa ...

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE I bookmakers ne sono certi: Cody Rhodes è il favorito per la vittoria al Royal Rumble match -… - Pietro646673512 : @rprat75 Ma perché cazzo si sono abbassate a caso drasticamente le quote di banchero, voci di corridoio, per poi qu… - filippoASR1927 : @MercatoAsRoma1 @Dyylan_s Altroché se contano le quote se c’è qualcuno che sa qualocsa quelli sono i bookmakers - giorgiocalo9 : @Swaffle_7 Di Maria è fatto da giorni, sono perfino sparite le quote dai bookmakers dopo essere state a 1,7 fino a… - FlavioBertolin8 : @PalloneBucato Djokovic é il chiaro favorito, più di quanto lo fosse a Parigi (lo dicono i bookmakers, non io che n… -