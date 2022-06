"Ho visto la bambina appesa dal terrazzo del secondo piano, sono corso subito" (Di giovedì 23 giugno 2022) "Non mi sento e non sono un eroe, la cosa importante è che la piccola stia bene". A parlare è Lorenzo Tassoni, 28 anni, il giovane che lunedì pomeriggio a Treviso Leggi su europa.today (Di giovedì 23 giugno 2022) "Non mi sento e nonun eroe, la cosa importante è che la piccola stia bene". A parlare è Lorenzo Tassoni, 28 anni, il giovane che lunedì pomeriggio a Treviso

Pubblicità

CastelluccioS : RT @MarcomelC: Qualcuno ha visto lo spettacolo pietoso de la vita in diretta che ha trasmesso il funerale della povera bambina? Ma perchè q… - Alba_Brio : @juventusfc Ti ho visto troppo poco, con la 21 sulle spalle, eppure sogno di rivederti ancora a Torino per tornare… - MarcomelC : Qualcuno ha visto lo spettacolo pietoso de la vita in diretta che ha trasmesso il funerale della povera bambina? Ma… - infoitinterno : «Ho visto la bambina appesa dal terrazzo del secondo piano, sono corso subito» - inlovewithkerem : alla fine ieri sera ho visto il finale di #GreysAnatomy 19 e che dire? all’ultima puntata ho pianto come una bambin… -