(Di giovedì 23 giugno 2022) Uno dei calciatori che più ha fatto gioire e poi ammattire i tifosi delnegli ultimi anni è stato sicuramente Gonzalo, protagonista prima sul campo e poi fuori con il trasferimento record ai rivali della Juventus. L’attaccante argentino, che da ex ha spesso punito gli azzurri, èsull’argomento in un’intervista rilasciata a TyC Sports, importante portale argentino. FOTO: Getty – Gonzalopolemizza contro il: le parole del Pipita Gonzalo, attualmente in forza all’Inter Miami, ha rilasciato una lunga intervista a TyC Sports in cui ha affrontato anche il tema del trasferimento dalalla Juventus: “Me ne sono andato dopo aver segnato 36 gol in una grande squadra, eppure non eravamo ...

Nel passato più lontano è capitato a, lo scorso anno fu Ronaldo a realizzare una tripletta. ... esattamente come all'andata con tanto di gestodopo il terzo gol, in riferimento all'...Nel passato più lontano è capitato a, lo scorso anno fu Ronaldo a realizzare una tripletta. ... esattamente come all'andata con tanto di gestodopo il terzo gol, in riferimento all'... Higuain polemico: “Tanto odio da Napoli ma gli è tornato indietro” A distanza di anni, fa ancora discutere il passaggio di Higuain dal Napoli alla Juventus: l'ex attaccante svela tutto ...Il Napoli in questa delicata fase di mercato deve guardarsi bene da eventuali colpi, per cosi dire a tradimento.