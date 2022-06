Higuain: «L’odio dei tifosi del Napoli gli è ritornato tutto indietro» (Di giovedì 23 giugno 2022) Gonzalo Higuain torna a parlare del suo rapporto con il Napoli, in particolare con i tifosi dopo il suo passaggio alla Juve Gonzalo Higuain ha concesso un’intervista ai microfoni di Tyc Sport. Ecco le parole dell’ex Juve. RETROSCENA – «Alla Juventus è dove sono stati più esigenti sul peso. Mi facevano foto ogni anno, ma mi piacevo perché sapevo come sarebbe andata a finire… Con 30 gol. A volte tenevo dentro la pancia per le foto». RONALDO E MESSI – «Sì, e se non sono stato quello che ci ha giocato di più, sono secondo. Se devo scegliere, dico Leo». DAL Napoli ALLA JUVE – «Me ne sono andato dopo aver segnato 36 gol in una grande squadra, eppure non eravamo diventati campioni. Mi chiedevo cos’altro dovessi fare e quando la Juventus è arrivata non c’era spazio per dubitare. Non l’ho mai fatto, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Gonzalotorna a parlare del suo rapporto con il, in particolare con idopo il suo passaggio alla Juve Gonzaloha concesso un’intervista ai microfoni di Tyc Sport. Ecco le parole dell’ex Juve. RETROSCENA – «Alla Juventus è dove sono stati più esigenti sul peso. Mi facevano foto ogni anno, ma mi piacevo perché sapevo come sarebbe andata a finire… Con 30 gol. A volte tenevo dentro la pancia per le foto». RONALDO E MESSI – «Sì, e se non sono stato quello che ci ha giocato di più, sono secondo. Se devo scegliere, dico Leo». DALALLA JUVE – «Me ne sono andato dopo aver segnato 36 gol in una grande squadra, eppure non eravamo diventati campioni. Mi chiedevo cos’altro dovessi fare e quando la Juventus è arrivata non c’era spazio per dubitare. Non l’ho mai fatto, ...

Pubblicità

cuoredialiante : RT @La_Bianconera: «Quando è arrivata la #Juventus non c’era spazio per dubitare. Mai fatto. E nella vita il male torna indietro: vedi gli… - Tiarossi2 : RT @La_Bianconera: «Quando è arrivata la #Juventus non c’era spazio per dubitare. Mai fatto. E nella vita il male torna indietro: vedi gli… - Agostino_russo1 : RT @La_Bianconera: «Quando è arrivata la #Juventus non c’era spazio per dubitare. Mai fatto. E nella vita il male torna indietro: vedi gli… - La_Bianconera : «Quando è arrivata la #Juventus non c’era spazio per dubitare. Mai fatto. E nella vita il male torna indietro: vedi… - PazzonaLuca : RT @mirkonicolino: #Higuain a CmIt: 'Dal #Napoli alla #Juve? Decisione che mi è costata molto... ma non ho mai avuto dubbi. L’anno prima av… -