Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: “Più armi per liberare la nostra terra”. Razzi su Lysychansk: “Molte vittime ma resistiamo” (Di giovedì 23 giugno 2022) Il 120° giorno di Guerra della Russia contro l’Ucraina si apre con l’annuncio del presidente Usa, Joe Biden, su nuove sanzioni. Gli stati Uniti e i leader del G7 annunceranno nuove misure per accrescere la pressione sulla Russia nel prossimo ... sul sito. Leggi su lastampa (Di giovedì 23 giugno 2022) Il 120° giorno didellacontro l’si apre con l’annuncio del presidente Usa, Joe Biden, su nuove sanzioni. Gli stati Uniti e i leader del G7 annunceranno nuove misure per accrescere la pressione sullanel prossimo ... sul sito.

Pubblicità

ItaliaViva : Calenda voleva andare a elezioni al tempo del Papeete: uno straordinario acume politico. Se avessimo fatto le elezi… - rusembitaly : ??Il #22giugno è il Giorno della Memoria e del Dolore in Russia. 81 anni fa iniziò una pagina tragica della storia… - TgLa7 : #Draghi, colpa è della #Russia che ha dichiarato guerra - MANUELA12614661 : RT @lucarocca72: “Putin è un uomo che nel XXI secolo ha scatenato una guerra del XX secolo per raggiungere obiettivi del secolo XIX”. Assol… - Simbroda1 : RT @mazzeoantonio: Guerra in #Ucraina. I bersaglieri italiani in #Lettonia. Passaggio di testimone dell'esercito italiano nell'ambito della… -