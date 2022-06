Guerra in Ucraina, Johnson si tiene l’elmetto e sprona l’Occidente a fare lo stesso (Di giovedì 23 giugno 2022) Boris Johnson si tiene l’elmetto e sulla Guerra in Ucraina sprona l’Occidente a fare lo stesso. “C’è il rischio di una stanchezza sull’Ucraina, che la gente non riesca a vedere che questa è una battaglia vitale per i nostri valori, per il mondo. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera il primo ministro britannico. “I costi dell’energia, la spinta dell’inflazione, i prezzi del cibo stanno avendo un impatto sulla fermezza delle persone, ma questo non sta avendo un impatto sulla fermezza del Regno Unito” assicura. “Crediamo che si debbano aiutare gli ucraini a ottenere una capacità di resistenza strategica, devono continuare ad andare avanti. Ma non possiamo essere più ucraini degli ucraini, è la loro crisi, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 giugno 2022) Borissie sullainlo. “C’è il rischio di una stanchezza sull’, che la gente non riesca a vedere che questa è una battaglia vitale per i nostri valori, per il mondo. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera il primo ministro britannico. “I costi dell’energia, la spinta dell’inflazione, i prezzi del cibo stanno avendo un impatto sulla fermezza delle persone, ma questo non sta avendo un impatto sulla fermezza del Regno Unito” assicura. “Crediamo che si debbano aiutare gli ucraini a ottenere una capacità di resistenza strategica, devono continuare ad andare avanti. Ma non possiamo essere più ucraini degli ucraini, è la loro crisi, ...

