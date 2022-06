Guenda Goria: “Attende i risultati” | Tensione massima dopo il GF Vip (Di giovedì 23 giugno 2022) L’ex gieffina Guenda Goria è in ansia insieme a sua madre Maria Teresa Ruta, attendono i risultati finali: potrebbe arrivare una bella notizia Guenda-Goria (Instagram)L’ultima volta che abbiamo visto Guenda Goria in uno show insieme a sua madre Maria Teresa Ruta è stato il GF Vip della scorsa edizione. Le due si sono ritrovate insieme dopo essere state lontane per diverso tempo: hanno spiegato entrambe che quando Guenda era più piccola la mamma era meno presente, in un certo senso per riuscire a farla crescere indipendente. Guenda ha anche ammesso di non averla vissuta bene: “Nella mia infanzia passavo da una baby sitter all’altra” aveva raccontato una volta in una intervista. Crescendo, le due sono riuscite a ... Leggi su direttanews (Di giovedì 23 giugno 2022) L’ex gieffinaè in ansia insieme a sua madre Maria Teresa Ruta, attendono ifinali: potrebbe arrivare una bella notizia(Instagram)L’ultima volta che abbiamo vistoin uno show insieme a sua madre Maria Teresa Ruta è stato il GF Vip della scorsa edizione. Le due si sono ritrovate insiemeessere state lontane per diverso tempo: hanno spiegato entrambe che quandoera più piccola la mamma era meno presente, in un certo senso per riuscire a farla crescere indipendente.ha anche ammesso di non averla vissuta bene: “Nella mia infanzia passavo da una baby sitter all’altra” aveva raccontato una volta in una intervista. Crescendo, le due sono riuscite a ...

Pubblicità

RutaAllTheWay : RT @Cinguetterai: Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria hanno sostenuto il provino per #TaleEQualeShow e, secondo il settimanale #Oggi… - Dorian221190 : RT @Cinguetterai: Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria hanno sostenuto il provino per #TaleEQualeShow e, secondo il settimanale #Oggi… - Cinguetterai : Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria hanno sostenuto il provino per #TaleEQualeShow e, secondo il settimanale… - chiara_sciuto : Io mar e ludovica ci troviamo in posti strategici dell’Italia noi ci stiamo mobilitando per incontrare Alex Belli M… - chiara_sciuto : @rory_zack @AXBproduction IO DEVO DIVENTARE AUTRICE TELEVISIVA ME LO DISSE ANCHE GUENDA GORIA -