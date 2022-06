Gruppo Bracco, Milano celebra 'l'impresa di Fulvio Bracco' (Di giovedì 23 giugno 2022) Milano, 22 giu. (Adnkronos) - A 95 anni dalla nascita del Gruppo Bracco, ieri, si è tenuto all'interno del Teatrino di Fondazione Bracco, l'evento “Da Neresine a Milano, l'impresa di Fulvio Bracco”, realizzato in collaborazione con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia (Anvgd). Il capoluogo lombardo ha accolto con entusiasmo l'iniziativa dedicata a una figura che ha profondamente influito sullo sviluppo della città e della chimica italiana. Fulvio Bracco, nato a Neresine, in Istria, nel 1909, è stato tra i pionieri dell'industria - insieme a Pirelli, Falck, Ferrero, Agnelli, Barilla ed altri - personaggio capace di ricostruire un tessuto ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022), 22 giu. (Adnkronos) - A 95 anni dalla nascita del, ieri, si è tenuto all'interno del Teatrino di Fondazione, l'evento “Da Neresine a, l'di”, realizzato in collaborazione con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia (Anvgd). Il capoluogo lombardo ha accolto con entusiasmo l'iniziativa dedicata a una figura che ha profondamente influito sullo sviluppo della città e della chimica italiana., nato a Neresine, in Istria, nel 1909, è stato tra i pionieri dell'industria - insieme a Pirelli, Falck, Ferrero, Agnelli, Barilla ed altri - personaggio capace di ricostruire un tessuto ...

