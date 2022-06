Grande Fratello, ve la ricordate Federica Lepanto? La sua vita completamente stravolta | Ecco che fine ha fatto (Di giovedì 23 giugno 2022) Vi ricordare di Federica Lepanto, la vincitrice della quattordicesima edizione del Grande Fratello? Ecco che fine ha fatto I fan del Grande Fratello non potranno non ricordarsi di Federica Lepanto, concorrente della 14^ edizione andata in onda nel 2015. Sono passati sette anni dalla sua partecipazione al reality e, dopo la vittoria, è pian piano sparita dai radar della televisione. Federica Lepanto, vincitrice della 14^ edizione del Grande Fratello (Foto Web)Nel corso della sua militanza nella casa più spiata d’Italia, Federica ha avuto un flirt con un altro concorrente, Alessandro Calabrese. Il tutto ... Leggi su kronic (Di giovedì 23 giugno 2022) Vi ricordare di, la vincitrice della quattordicesima edizione delchehaI fan delnon potranno non ricordarsi di, concorrente della 14^ edizione andata in onda nel 2015. Sono passati sette anni dalla sua partecipazione al reality e, dopo la vittoria, è pian piano sparita dai radar della televisione., vincitrice della 14^ edizione del(Foto Web)Nel corso della sua militanza nella casa più spiata d’Italia,ha avuto un flirt con un altro concorrente, Alessandro Calabrese. Il tutto ...

