Gli introvabili bidonisti della tv inglese spariti con il bottino milionario di Arena Television (Di giovedì 23 giugno 2022) I due manager scompasi di Arena hanno causato una bancarotta dopo non aver restituito 100 milioni di sterline The Times, di James Hurley, pagina 40 Due direttori di Arena Television, l’azienda di broadcasting esterno fallita e al centro della “più grande frode di sempre” nel Regno Unito, sono stati dichiarati falliti dopo non aver risposto a una sentenza dell’Alta Corte che ordinava il rimborso di 100 milioni di sterline. Secondo l’ultima documentazione sull’insolvenza di Arena, crollata lo scorso novembre e sospettata di aver frodato i finanziatori per circa 280 milioni di sterline, al suo proprietario Richard Yeowart e al co-amministratore Robert Hopkinson era stato inizialmente chiesto di rimborsare 250 milioni di sterline. Quando gli amministratori, di cui si ritiene che non si sappia ancora dove ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 23 giugno 2022) I due manager scompasi dihanno causato una bancarotta dopo non aver restituito 100 milioni di sterline The Times, di James Hurley, pagina 40 Due direttori di, l’azienda di broadcasting esterno fallita e al centro“più grande frode di sempre” nel Regno Unito, sono stati dichiarati falliti dopo non aver risposto a una sentenza dell’Alta Corte che ordinava il rimborso di 100 milioni di sterline. Secondo l’ultima documentazione sull’insolvenza di, crollata lo scorso novembre e sospettata di aver frodato i finanziatori per circa 280 milioni di sterline, al suo proprietario Richard Yeowart e al co-amministratore Robert Hopkinson era stato inizialmente chiesto di rimborsare 250 milioni di sterline. Quando gli amministratori, di cui si ritiene che non si sappia ancora dove ...

antoniservos : RT @TAXIROMA060609: Si chiede lo stralcio dell'art. 10 #Tassisti in assemblea contro il Ddl #Concorrenza, @Roma , Milano, Firenze e Napoli… - TAXIROMA060609 : Si chiede lo stralcio dell'art. 10 #Tassisti in assemblea contro il Ddl #Concorrenza, @Roma , Milano, Firenze e Nap… - Newsinunclick : Assoutenti: è interruzione di pubblico servizio, pronti a denunce a tutela cittadini Intervenga Garante per gli sci… - eia58 : RT @dawac72: Da oggi gli 11 milioni d'italiani che nel 2018 votarono #M5S con #DiMaio leader politico non possono dirlo in pubblico. Sarann… - dawac72 : Da oggi gli 11 milioni d'italiani che nel 2018 votarono #M5S con #DiMaio leader politico non possono dirlo in pubblico. Saranno introvabili. -