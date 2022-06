Giusy Ferreri in radio con “Causa Effetto”: la nuova hit estiva dell’artista (Di giovedì 23 giugno 2022) Da domani, venerdì 24 giugno, sarà in radio “Causa Effetto” (Columbia/Sony Music), il nuovo singolo di Giusy Ferreri estratto dall’album “CORTOMETRAGGI”, il sesto album in studio dell’artista. Il singolo, una potente rock ballad in cui emerge perfettamente la voce graffiante di Giusy, è stato scritto da Bungaro, Cesare Chiodo e Matteo Valicelli, ed è il brano che accompagnerà l’estate. Giusy Ferreri, un tour “Causa Effetto” grazie ai suoi “Cortometraggi” Giusy Ferreri in una foto di Cosimo BuccolieriFino a fine agosto, Giusy sarà in tour in tutta Italia con “CORTOMETRAGGI LIVE”, per presentare live il suo ultimo album in studio, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) Da domani, venerdì 24 giugno, sarà in” (Columbia/Sony Music), il nuovo singolo diestratto dall’album “CORTOMETRAGGI”, il sesto album in studio. Il singolo, una potente rock ballad in cui emerge perfettamente la voce graffiante di, è stato scritto da Bungaro, Cesare Chiodo e Matteo Valicelli, ed è il brano che accompagnerà l’estate., un tour “” grazie ai suoi “Cortometraggi”in una foto di Cosimo BuccolieriFino a fine agosto,sarà in tour in tutta Italia con “CORTOMETRAGGI LIVE”, per presentare live il suo ultimo album in studio, ...

