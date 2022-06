Giovanni Sutera | semilibertà per l’assassino di Graziella Campagna

(Di giovedì 23 giugno 2022) Purtroppo, assassino dell’allora diciassettenne, uscirà dal carcere di Solliciano (Firenze). A confermarlo il quotidiano Il Tirreno. L’ergastolano dunque ha ottenuto laper l’omicidio di Mafia commesso nel 1985., una scarcerazione che fa discutere Photo Credits : Our VoiceNon è l’unico caso di scarcerazione preventiva quello di. Difatti sono diversi i nomi di uomini legati alla criminalità organizzata che hanno avuto uno sconto della pena, esclusi ovviamente i collaboratori di giustizia comeBrusca. La notizia di oggi però è che l’ergastolano, reo di vari omicidi, tra cui quello della allora diciassettenne ...

Condannato all'ergastolo insieme a Gerlando Alberti, il Tribunale di Sorveglianza ha concesso ala semilibertà : potrà così svolgere volontariato per gli anziani, con obbligo ...(67 anni) sta scontando l'ergastolo per l'omicidio della diciassettenne commessa di Villafranca Tirrena. Le parole dell'avvocato della famiglia, Fabio Repici, che esprime il dolore dei ...Graziella Campagna, il ricordo del fratello Piero: "Aveva appena 17 anni, era una bambina e le hanno tolto il dono più bello, che è quello della vita" ...Giovanni Sutera ottiene oggi la semilibertà per l'omicidio di Mafia nei confronti dell'allora diciassettenne Graziella Campagna.