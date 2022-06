(Di giovedì 23 giugno 2022) "Siamo a un anno dalle elezioni e nel pieno di passaggi politici cruciali, quindi è per noi questo il momento per rimettere al centro delle priorità l'industria, l'economia e i, che al momento ...

Agenzia ANSA

Il presidente deiImprenditori di, Riccardo Di Stefano, sottolinea così la scelta di aver invitato i leader di partito al tradizionale convegno di Rapallo, domani e sabato. "Dai ..."Con determina n.556 il comune di Rapallo finanzia il servizio di trasporto aidiuna somma di circa 6000 euro per questi signori che evidentemente hanno bisogno di essere ... Giovani Confindustria: la politica è distratta, ora ci ascolti - Ultima Ora "Siamo a un anno dalle elezioni e nel pieno di passaggi politici cruciali, quindi è per noi questo il momento per rimettere al centro delle priorità l'industria, l'economia e i giovani, che al momento ...Tantissime le autorità presenti. Ospite d'onore il presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi, che ha chiuso gli interventi ...