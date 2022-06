Giornalisti, l’Ordine della Campania sospende 2.940 iscritti senza Pec (Di giovedì 23 giugno 2022) L‘Ordine dei Giornalisti della Campania guidato da Ottavio Lucarelli ha sospeso 2.940 Giornalisti che, nonostante la diffida, non hanno ancora comunicato la propria PEC. L’indicazione del domicilio digitale è infatti da tempo un obbligo di legge per tutti gli iscritti. L’Odg Campania ha anche inviato oltre duemila lettere di messa in mora agli iscritti non in regola con il pagamento delle quote. Durante la seduta è stata, inoltre, approvata una mozione in cui l’Ordine, relativamente al trasferimento della Biblioteca nazionale da Palazzo Reale a Palazzo Fuga in piazza Carlo III, auspica che la decisione sia sospesa e la Biblioteca resti nella sua sede storica. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 giugno 2022) L‘Ordine deiguidato da Ottavio Lucarelli ha sospeso 2.940che, nonostante la diffida, non hanno ancora comunicato la propria PEC. L’indicazione del domicilio digitale è infatti da tempo un obbligo di legge per tutti gli. L’Odgha anche inviato oltre duemila lettere di messa in mora aglinon in regola con il pagamento delle quote. Durante la seduta è stata, inoltre, approvata una mozione in cui, relativamente al trasferimentoBiblioteca nazionale da Palazzo Reale a Palazzo Fuga in piazza Carlo III, auspica che la decisione sia sospesa e la Biblioteca resti nella sua sede storica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

