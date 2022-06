Giochi Mediterraneo: Mornati, ‘Lamorgese e Vezzali a cerimonia di apertura' (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. - (Adnkronos) - “Ci sarà una delegazione di Stato guidata dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, accompagnata dalla sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, il 25 in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo ad Orano. L'Algeria è molto importante a livello geopolitico”. Lo ha detto Carlo Mornati, segretario generale del Coni alla conferenza stampa di presentazione tra il Coni e Aeroporti di Roma al Gate E11 dell'Aeroporto di Fiumicino con la delegazione azzurra in partenza per i Giochi del Mediterraneo ad Orano in Algeria. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. - (Adnkronos) - “Ci sarà una delegazione di Stato guidata dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, accompagnata dalla sottosegretaria allo sport Valentina, il 25 in occasione delladideidelad Orano. L'Algeria è molto importante a livello geopolitico”. Lo ha detto Carlo, segretario generale del Coni alla conferenza stampa di presentazione tra il Coni e Aeroporti di Roma al Gate E11 dell'Aeroporto di Fiumicino con la delegazione azzurra in partenza per idelad Orano in Algeria.

