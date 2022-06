Gimbe: impennata dei contagi, +58,9% in una settimana (Di giovedì 23 giugno 2022) Sono 56.166 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 53.905) e 75 i decessi (ieri 50) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 18.071.634, mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 167.967. Le persone guarite sono 29.798 nelle ultime 24 ore e 17.251.095 in totale. Sono invece 647.292 quelle in isolamento domiciliare (+27.442) Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 248.042 (ieri 246.512) e il tasso di positività, ieri pari al 21,9%, oggi sale al 22,6%. Sul fronte del sistema sanitario le persone ricoverate in terapia intensiva sono 216, stabili rispetto a ieri, mentre quelle nei reparti ordinari sono 5.064 (+117).La Fondazione Gimbe ha rilevato nella settimana tra il 15 e il 21 ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 23 giugno 2022) Sono 56.166 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 53.905) e 75 i decessi (ieri 50) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 18.071.634, mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 167.967. Le persone guarite sono 29.798 nelle ultime 24 ore e 17.251.095 in totale. Sono invece 647.292 quelle in isolamento domiciliare (+27.442) Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 248.042 (ieri 246.512) e il tasso di positività, ieri pari al 21,9%, oggi sale al 22,6%. Sul fronte del sistema sanitario le persone ricoverate in terapia intensiva sono 216, stabili rispetto a ieri, mentre quelle nei reparti ordinari sono 5.064 (+117).La Fondazioneha rilevato nellatra il 15 e il 21 ...

