Gigio Donnarumma, il pizzino dello sceicco: "Io e lui sappiamo", mistero inquietante al Psg (Di giovedì 23 giugno 2022) Una frase enigmatica, pronunciata non da uno qualsiasi in un'intervista a La Gazzetta dello Sport : il presidente del suo club, il Psg, ovvero lo sceicco Al Khelaifi . Una dichiarazione che potrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Una frase enigmatica, pronunciata non da uno qualsiasi in un'intervista a La GazzettaSport : il presidente del suo club, il Psg, ovvero loAl Khelaifi . Una dichiarazione che potrebbe ...

Pubblicità

Giorgiovect : RT @Pietrosandro1: @GiorgiaMeloni Il PSG ha già chiesto notizie per sostituire Gigio Donnarumma - Pietrosandro1 : @GiorgiaMeloni Il PSG ha già chiesto notizie per sostituire Gigio Donnarumma - CapNemo78 : RT @GianlucaPirrot2: Gigio io ti comprendo . Sembri me , ultracinquantenne , al calcetto del mercoledì sera quando mi mettono in porta per… - PierGiorgioPer4 : @strange_days_82 Questa storia assomiglia molto alle scelte che ha fatto l altro napoletano Gigio Donnarumma o no? - SimoNoveOtto : a breve gigio donnarumma inizierà a copiare in bella il tema -