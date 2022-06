Giambattista Vico | il filosofo della ”scienza nuova”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 giugno 2022) Il 23 Giugno del 1668 nacque a Napoli, un importante, storico e giurista italiano che ebbe il merito, nell’età dei lumi, di riportare in auge il pensiero filosofico, assopito dopo la figura di Galileo Galilei. Il suo famoso aforisma “ Verum esse ipsum factum” ossia “Ciò che è vero è ciò che è fatto”, rispecchia il suo pensiero e la sua critica a Cartesio (ciò che è vero non deriva dal pensiero, dall’idea, che è mutabile, ma dalla concretezza delle azioni); tale frase fu il primo esempio di epistemologia costruttivista. : vita e pensieronacque da una famiglia di modeste condizioni economiche. Intraprese presso la scuola dei Gesuiti studi umanistici e, successivamente, visse in un castello come precettore dei figli del marchese Rocca. La presenza di una ricca biblioteca nel ...