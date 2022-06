Ghirelli | il calcio italiano è lontano da obiettivi risanamento

(Di giovedì 23 giugno 2022) "Dodici milioni hanno versato i presidenti nelle società di Serie C per ricapitalizzarle e adeguarle ad un indice di liquidità fissato allo 0,7% (uguale per la serie B), contro i 4,3 milioni, circa un ...

...squilibri del campionato di Lega Pro - ha proseguito- . Li ringrazio perchè con la loro azione imprenditoriale e con un concreto sacrificio finanziario hanno dato reputazione alche ...Il Presidente della Lega Pro, Francesco, ha parlato il giorno dopo la presentazione da parte di tutte le società al prossimo ... A parte l'evidente sproporzione, è chiaro che un, come ..."Dodici milioni hanno versato i presidenti nelle società di Serie C per ricapitalizzarle e adeguarle ad un indice di liquidità fissato allo 0,7% (uguale per la serie B), contro i 4,3 milioni, circa un ...Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha parlato il giorno dopo la presentazione da parte di tutte le società al prossimo campionato di Serie C 2022/2023.