Gerry Scotti e il dolore per la morte dei genitori | “Se ne sono andati lo stesso giorno | non ho potuto fare niente”

Il conduttore storico di Mediaset è stato intervistato da Fedez, Luis e Martin Sal per la trasmissione-podcast Muschio Selvaggio e ha rivelato aspetti intimi della sua storia. Gerry Scotti e gli esordi: i primi anni della carriera Lombardo doc, Gerry Scotti è diventato nel tempo una vera icona della televisione italiana, spaziando tra generi diversissimi. Inizia come tanti dalla radio facendosi chiamare Gary, che poi diventerà Gerry (ma il suo vero nome è Virginio), poi la sua verve unita alla sua cultura musicale lo fa esordire in televisione in programmi che parlano di musica. Tra i primi incarichi importanti infatti c'è il festivalbar, che conduce per cinque edizioni, fino al 1992. Nel tempo fa davvero la scalata e conduce con i volti più importanti degli anni 90: Valeria Marini, Paola Barale, ...

