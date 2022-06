Germania: «dobbiamo ridurre uso del gas subito, l'inverno arriva» (Di giovedì 23 giugno 2022) Ore 12.10 - Berlino si prepara ad un autunno difficile "Il gas è da subito in Germania un bene scarso". Lo ha detto Robert Habeck, vicecancelliere e ministro dell'Economia e della protezione climatica, in uno statement a Berlino, nel quale ha annunciato che la Germania ha attivato l'allarme nel piano di emergenza sul gas. "dobbiamo ridurre l'uso del gas già d'estate", ha affermato. L'estate è "ingannevole", "ma l'inverno arriva e dobbiamo riempire i depositi", ha aggiunto. La Germania attiva l'allarme nel piano di emergenza sul gas. La decisione, concordata nel governo di Olaf Scholz, è stata comunicata dal ministero dell'Economia e del Clima guidato dal verde Robert Habeck. "Al momento l'approvvigionamento del gas è garantito", ha ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 giugno 2022) Ore 12.10 - Berlino si prepara ad un autunno difficile "Il gas è dainun bene scarso". Lo ha detto Robert Habeck, vicecancelliere e ministro dell'Economia e della protezione climatica, in uno statement a Berlino, nel quale ha annunciato che laha attivato l'allarme nel piano di emergenza sul gas. "l'uso del gas già d'estate", ha affermato. L'estate è "ingannevole", "ma l'riempire i depositi", ha aggiunto. Laattiva l'allarme nel piano di emergenza sul gas. La decisione, concordata nel governo di Olaf Scholz, è stata comunicata dal ministero dell'Economia e del Clima guidato dal verde Robert Habeck. "Al momento l'approvvigionamento del gas è garantito", ha ...

