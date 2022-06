Genoa, Sturaro: «Ritorno entro metà luglio. Futuro? Certe dinamiche…» (Di giovedì 23 giugno 2022) Stefano Sturaro, centrocampista del Genoa, ha fatto il punto sul proprio Ritorno in gruppo e sul possibile Futuro: le dichiarazioni Stefano Sturaro, centrocampista del Genoa, ha parlato ai microfoni di Telenord. LE PAROLE – «Sono felice di ritrovarmi qui, non ho preparato nessun discorso, ma per troppo tempo la società è stata distante dai tifosi. Le cose che invece mi piacciono della nuova società sono la semplicità e la chiarezza, modi per riportare i tifosi vicino alla squadra. Recupero? C’è ancora un po’ di tempo, ora sono concentrato sul mio lavoro. Mi sento bene e ho già iniziato a lavorare, l’intervento è stato poco invasivo e i tempi dovrebberso essere brevi. Penso che intorno al 15 massimo 20 luglio possa tornare in ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Stefano, ccampista del, ha fatto il punto sul proprioin gruppo e sul possibile: le dichiarazioni Stefano, ccampista del, ha parlato ai microfoni di Telenord. LE PAROLE – «Sono felice di ritrovarmi qui, non ho preparato nessun discorso, ma per troppo tempo la società è stata distante dai tifosi. Le cose che invece mi piacciono della nuova società sono la semplicità e la chiarezza, modi per riportare i tifosi vicino alla squadra. Recupero? C’è ancora un po’ di tempo, ora sono concentrato sul mio lavoro. Mi sento bene e ho già iniziato a lavorare, l’intervento è stato poco invasivo e i tempi dovrebberso essere brevi. Penso che intorno al 15 massimo 20possa tornare in ...

