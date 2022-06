GeekMall rilancia alle grande le offerte per l’outdoor estivo | sconti fino al 60%

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 23 giugno 2022)presenta per l’Estate il suo catalogo di prodotti per le vacanze con60%: mobilità elettrica, monopattini, accessori outdoor e per lo sport dedicati agli amanti di gite ed esperienze fuori porta. Ecco come ottenerli a prezzi vantaggiosi.presenta glidell’Estate – ComputerMagazine.itL’e-commerce onlinepensa all’Estate e propone un catalogo diapplicati a prodotti per gli amanti dello sport, del trekking, della mobilità elettrica e della vita fuori porta in generale. Power station, generatori elettrici portatili, ma anche ebikes, monopattini, casse Bluetooth per la riproduzione audio, cuffie e gadgets per vivere le esperienze outdoor senza farsi mancare comodità essenziali (e non). Gli ...