GdS – Fiorentina | Italiano rinnova fino al 2024

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-22 13:04:35Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta dello Sport: Il tecnico in città per il prolungamento con opzione al 2025. Poi sarà subito mercato Da poco c’è anche il nero su bianco: Vincenzohato con laalcon opzione al 2025. L’allenatore ha raggiunto Firenze per mettere la firma sul contratto. Decisivo l’incontro di ieri: presenti in un hotel del centro i rappresentanti-agenti dell’allenatore (Ramadani, Caliandro e Nappi) e ovviamente la parte-(Joe Barone e Pradé), la riunione ha vissuto di una conference-call con l’allenatore per sistemare tutti i dettagli, tutte le cifre, gli adeguamenti, le condizioni attuali e legate al futuro. La ...