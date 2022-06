Gdf, frode da 30 milioni, tra telefonia e abbigliamento (Di giovedì 23 giugno 2022) La guardia di finanza di Torino, in due diverse operazioni, ha sequestrato oltre 5,3 milioni di articoli e accessori di telefonia, tra power bank, cavi carica batterie, cover, cuffie, auricolari, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) La guardia di finanza di Torino, in due diverse operazioni, ha sequestrato oltre 5,3di articoli e accessori di, tra power bank, cavi carica batterie, cover, cuffie, auricolari, ...

Pubblicità

GdB_it : Gdf, frode da 30 milioni, tra telefonia e abbigliamento - RadioItaliaIRIB : Italia, Gdf scopre frode in commercio per circa 30 milioni - ritaglia1gmail : RT @FemiaMirella: @MisssFreedom @SIPARISipari @GDF La più grande frode della storia della repubblica. Ha da esser fiero il Conte ?? - NegAdriana : RT @MediasetTgcom24: Torino, Gdf scopre frode in commercio per circa 30 milioni #torino #gdf - MediasetTgcom24 : Torino, Gdf scopre frode in commercio per circa 30 milioni #torino #gdf -