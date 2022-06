Gas russo, incubo taglio totale: Germania vicina al razionamento (Di giovedì 23 giugno 2022) La Germania corre ai ripari dopo che la Russia ha ridotto sensibilmente le forniture di gas. Scatta lo stato di allarme. Il piano prevede tre step: allerta, allarme ed emergenza. Il Governo guidato da Olaf Sholz ha deciso di passare allo step due. Dunque dalla precedente allerta adesso la Germania ha virato verso l’allarme. La comunicazione è già arrivata sul tavolo del ministro dell’Economia e del Clima, Robert Habeck. “Al momento garantiamo l’approvvigionamento del gas” ha detto. Ma ha anche puntualizzato che la risorsa “è da subito in Germania un bene scarso“. Foto Ansa/Epa Clemens BilanIl ministro, che è anche vicecancelliere, ha quindi parlato della necessità che i tedeschi comincino a ridurre l’uso del gas già in questi mesi estivi. Non ha parlato di razionamento, un provvedimento che è previsto però nello step 3 ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 23 giugno 2022) Lacorre ai ripari dopo che la Russia ha ridotto sensibilmente le forniture di gas. Scatta lo stato di allarme. Il piano prevede tre step: allerta, allarme ed emergenza. Il Governo guidato da Olaf Sholz ha deciso di passare allo step due. Dunque dalla precedente allerta adesso laha virato verso l’allarme. La comunicazione è già arrivata sul tavolo del ministro dell’Economia e del Clima, Robert Habeck. “Al momento garantiamo l’approvvigionamento del gas” ha detto. Ma ha anche puntualizzato che la risorsa “è da subito inun bene scarso“. Foto Ansa/Epa Clemens BilanIl ministro, che è anche vicecancelliere, ha quindi parlato della necessità che i tedeschi comincino a ridurre l’uso del gas già in questi mesi estivi. Non ha parlato di, un provvedimento che è previsto però nello step 3 ...

