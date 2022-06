Gas Russia, il tetto Ue al prezzo rischia di arrivare tardi (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Il tetto Ue al prezzo del gas sta diventando una misura più condivisa, quando fino a ieri era soprattutto una proposta italiana. E questo è un passo in avanti significativo. Ora, però, il fattore chiave diventa il tempo. Perché la lentezza nel processo decisionale potrebbe far accumulare un ritardo utile a Mosca per mettere in ginocchio l’Europa in vista dell’Inverno. Per questo, quello che sarà scritto nelle conclusioni della riunione del Consiglio Europeo che si sta tenendo a Bruxelles avrà un peso rilevante. Nel testo, per ora, è stato inserito un passaggio in cui si richiamano esplicitamente le conclusioni del summit del 30 e 31 maggio, nelle quali si citava espressamente la possibilità di introdurre un tetto al prezzo del gas. “Alla luce dell’uso del gas come arma da parte della ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – IlUe aldel gas sta diventando una misura più condivisa, quando fino a ieri era soprattutto una proposta italiana. E questo è un passo in avanti significativo. Ora, però, il fattore chiave diventa il tempo. Perché la lentezza nel processo decisionale potrebbe far accumulare un ritardo utile a Mosca per mettere in ginocchio l’Europa in vista dell’Inverno. Per questo, quello che sarà scritto nelle conclusioni della riunione del Consiglio Europeo che si sta tenendo a Bruxelles avrà un peso rilevante. Nel testo, per ora, è stato inserito un passaggio in cui si richiamano esplicitamente le conclusioni del summit del 30 e 31 maggio, nelle quali si citava espressamente la possibilità di introdurre unaldel gas. “Alla luce dell’uso del gas come arma da parte della ...

