Gas Russia, Draghi chiede Consiglio Europeo straordinario a luglio (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha chiesto la convocazione di un vertice straordinario in materia di energia a luglio, durante il Consiglio Europeo in corso a Bruxelles. Lo fanno sapere fonti di palazzo Chigi. La posizione di Draghi sarebbe sostenuta da altri Paesi, tra cui la Francia. La convocazione di un summit è competenza del presidente Charles Michel. La richiesta di Draghi di un summit straordinario viene confermata anche da fonti Ue. La decisione del premier di spingere per un vertice straordinario, che fino a ieri non era attesa, è probabilmente dovuta alla necessità di accelerare i tempi: ieri un alto funzionario Ue indicava "settembre-ottobre" come un periodo in cui probabilmente ...

