Gas | la partita di Snam e il modello Hera | la sfida della sostenibilità

Leggi su italiasera

(Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – C’è un filo conduttore che parte da un’esperienza nell’economia circolare e nella, con il riciclo dei rifiuti e il biogas di, e porta alla grandedel gas che sta giocando l’Europa e al ruolo di: è il profilo di Stefano Venier, il manager scelto da Mario Draghi per guidare la società delle infrastrutture dell’energia al posto di Marco Alverà. Friulano, 59 anni, Venier ha profondamente trasformatonegli ultimi sette anni. Era un’utility come tante altre, controllata da una cinquantina di Comuni in Emilia-Romagna, oggi è una realtà trans regionale, dopo l’espansione territoriale in Friuli, in Veneto e nelle Marche. Soprattutto, è un’eccellenza riconosciuta per gli standard raggiunti in diversi campi, a partire dalla raccolta differenziata e dal ...